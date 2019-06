"Ubriachi di parole", torna a Calimera la rassegna di libri

Torna "Ubriachi di parole", la rassegna in cui i libri diventano volàno per serate in compagnia; tra parole, musica e buon vino, alla scoperta di scorci inattesi in quel di Calimera, uno dei comuni della Grecìa Salentina, riconosciuta dal Cepell "Città che legge".

Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna, organizzata dalla libreria Voltalacarta, con il Patrocinio del Comune di Calimera, si apre il 14 giugno, in via Costantinopoli, con Marco Bianchi e il libro "La mia cucina delle emozioni". Divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi, Marco Bianchi ha fatto della buona cucina una questione d'amore. "La mia cucina delle emozioni" propone ricette abbinate ad emozioni positive, colorando i piatti con gusto e salute.

Per dar peso al valore della creatività per il benessere di corpo e umore, la serata sarà condotta da Roberta Marsano, creative care giver. Diversi partner renderanno speciale un tratto di strada solitamente preda del traffico. Per l'occasione atmosfera da borgo antico con tavolini all'aperto gestiti dalla vicina trattoria La Bodeguita che proporrà una selezione di ricette tratte dal libro di Marco Bianchi ed esposizione di prodotti legati al benessere alimentare con stand curati da Celiachia Home. Tra gli interventi, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera di Santa Cesarea Terme che approfitteranno della presenza di un ospite così importante per approfondire curiosità e competenze.

La rassegna continuerà a giugno e luglio con tappe in diverse corti e cortili di Calimera:

28 giugno Mauro Scarpa "Emme come. Il meraviglioso mondo di Massimo" Read Red Road editore (Cortile Casa Giammaruco Mi - via Montinari)

5 luglio Rock, Rimbaud e caffè. Un viaggio nelle letture di Patti Smith (Palazzo Sabella Tommasi - Piazza del Sole).

12 luglio Tina Anselmi La Gabriella in bicicletta. La mia Resistenza raccontata ai ragazzi. Manni editore (Casa dei Kalimeriti - via Mayro).

19 luglio Vincenzo Santoro “Rito e passione. Conversazioni intorno alla musica popolare Salentina”. Itinerarti editore (Corte di Filippu e Panaru - via Costantini).