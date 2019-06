Marina di Mancaversa, costa riqualificata con finanziamento regionale

Arriva un altro finanziamento da parte della Regione Puglia di circa 4600 euro per la bonifica dai rifiuti della zona costiera.

Un'opera capillare e massiva di riqualificazione di tutta la costa: è quella che l'amministrazione di Taviano vuole mettere in atto nella marina di Mancaversa, con interventi di bonifica delle aree a verde, di pulizia, di servizi come l'ampliamento della rete idrica e fognaria i cui lavori inizieranno a breve e con passerelle per disabili per le quali nei mesi scorsi il comune aveva ottenuto un finanziamento regionale, con una partecipata giornata ecologica "Sporchiamoci le mani" promossa da Legambiente e Nuovo Quotidiano di Puglia.

Ora arriva un altro finanziamento da parte della Regione Puglia, di circa 4.600 euro per la Bonifica dai rifiuti dell'intera costa.