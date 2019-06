Castro Comics 2019, nel Salento la fiera del fumetto

Il Comics vista mare sta tornando: si terrà a Castro, la quarta edizione del “Castro Summer Comics”, la fiera, organizzata dall’Associazione Castro Comics, dedicata al mondo del fumetto, dell’animazione, dei videogiochi e del cosplay.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Castro, si terrà in piazza A. Perotti sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 17:30 a mezzanotte, e vedrà la partecipazione di grandi ospiti di calibro nazionale e internazionale. Tra questi, Corinne Mantineo, Youtuber, tiktoker e vlogger a tempo pieno, con più di 580.000 follower su YouTube, e Federic95ita, lo YouTuber che dopo il grande successo della scorsa edizione, decide di tornare al Castro comic.

Novità di quest'anno sarà la presenza della casa editrice Kasaobake, con le autrici Elena Roma, Giada Romano e Sabrina Bouchami. Saranno, inoltre, presenti per la casa editrice Lavieri Gianfranco Vitti e Fabrizio Liuzzi, per la Casa editrice Voilier Sebastiano Vilella, mentre nella sezione ospiti fumetto ci sarà Alessandro Giordano, disegnatore di Dylan Dog. Riconfermate le presenze della scuola di fumetto Lipiae Comix e Gruppo Grafite, con gli insegnanti Fabrizio Malerba, Ilaria Ferramosca, Gianmarco De Francisco, Giuseppe Sansone e Mauro Gulma. Occasione imperdibile dell’edizione 2019 del Castro Comics è il "One Shot Contest", concorso gratuito di fumetto a premi aperto a tutti. L’obiettivo dell'evento è promuovere la cultura del fumetto e coinvolgere giovani e meno giovani invitandoli a misurarsi con la “nona arte”. Nella sezione giochi, non mancheranno i tornei di Mariokart 8, Super Smash Brose, Fortnite e Yu-gi-oh e il "Quizzettone Nerd". Previste le gare cosplay. Le band "La Combriccola di Boe" e i "Blumia" chiuderanno le due serate.