Richiede permesso di soggiorno e finisce in carcere per rapina e tentato omicidio

Una 47enne colombiana residente a Lecce era destinataria di un'ordine di carcerazione per dei fatti avvenuti a Terlizzi nel 2008.



Si presenta alla sportello dell’Ufficio Immigrazione per richiedere un permesso di soggiorno e gli agenti della Squadra Mobile la arrestano per rapina e tentato omicidio. E' accaduto ad una 47enne colombiana Lina Maria Lopez Agudelo, residente a Lecce. La donna si era presentata presso lo sportello della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi famigliari ma gli agenti, nel corso degli accertamenti, si sono accorti che a carico della cittadina straniera vi era un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2013 dalla Procura della Repubblica di Trani per i reati di rapina e tentato omicidio.

I fatti risalgono all’anno 2008 e avvennero nel comune di Terlizzi, per i quali la donna. La 47enne, insieme ad una sua connazionale e ad un italiano di Bitonto, dopo avere adescato un cittadino italiano, lo hanno costretto a salire in macchina per avere un rapporto sessuale e lo hanno rapinato di 200 euro. Dopo averlo fatto scendere dall’autovettura, il complice ha esploso due colpi di arma da fuoco colpendolo ai reni e al gluteo.