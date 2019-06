Imprevedibile e aggressivo, raro esemplare di squalo Mako avvistato nell'Adriatico: il video

L'avvistamento pochi giorni fa vicino alla costa della Croazia.

Uno squalo Mako è stato avvistato in questi giorni in Croazia. Gli squali non sono specie sconosciuta al mar Mediterraneo- spesso vengono avvistati anche lungo le coste salentine – ma questa specie, sebbene la sua presenza sia stata certificata già in passato, è piuttosto rara da osservare. Il Mako Hai vive di solito nelle acque tropicali e può raggiungere una lunghezza di 4 metri. Nei giorni scorsi un esemplare è stato avvistato e ripreso da alcuni turisti non lontano dalla costa della Croazia: prima nelle acque dell'isola di Korcula e dopo a Makarska, una popolare meta turistica sull'Adriatico.

Il mako ha un indole aggressiva e imprevedibile e può essere pericoloso per i sub e i bagnanti ma anche per i pescatori: è infatti una delle poche specie di squalo che, come lo squalo bianco, sono in grado di effettuare il breaching, ovvero saltare fuori dall'acqua. Nel caso specifico, il mako può elevarsi, balzando, persino a 7 metri d'altezza dalla superficie e saltare sulle barche una volta preso all'amo. Altra caratteristica nota è l'impressionante dentatura: lo squalo assassino del film ”Lo squalo” è un grande squalo bianco, ma nella locandina del film i denti originali dello squalo bianco sono stati sostituiti con quelli caratteristici del mako per dare un effetto ancora più terrificante.