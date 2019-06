La casa era per fortuna disabitata.

Paura nella notte a Marina di Alliste dove è crollato il solaio di un'abitazione in via Tito Schipa. Per fortuna gli ambienti interessati dal cedimento erano disabitati. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini che alloggiano nella casa adiacente. Sul luogo carabinieri e vigili del fuoco.