Aria rovente in risalita dall'Africa: domani la giornata più calda

Si ripete ormai da settimane in modo "ossessivo" lo schema barico che vede la continua discesa di aria fredda ad ovest e la risalita, ad est, di aria molto calda dal nord Africa.

In particolare, la situazione attuale vede la presenza di diversi minimi di bassa pressione tra Marocco, nord Algeria e settori meridionali della Spagna, i quali stanno innescando la risalita di una massa d'aria rovente direttamente dal deserto algerino, dove si registrano picchi estremi, fino a 45° presso la stazione di Hassi-Messaoud (Algeria), posta a 142m sul livello del mare.

La lingua rovente raggiungerà la Puglia nel corso della giornata di sabato, anche se in misura nettamente più attenuata.



La giornata odierna sarà caratterizzata da venti settentrionali moderati e, di conseguenza, il Mare Adriatico sarà mosso, soprattutto il Canale d'Otranto.

Venti a regime di brezza, invece, sullo Ionio che, quindi, sarà da poco mosso a calmo (settori settentrionali).