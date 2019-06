In auto con 7 grammi di hashish, scatta la denuncia e la confisca del mezzo

L'uomo è stato denunciato in seguito ad un controllo dei carabinieri della stazione di San Donaci.

Un 37enne di Campi Salentina è stato denunciato dai carabinieri della stazione di San Donaci che lo hanno sorpreso in auto con 7 grammi di hashish e un bilancino di precisione. L'uomo è stato denunciato anche perché, al momento del controllo, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’eventuale assunzione di stupefacente. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato sequestrato.