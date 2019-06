Schianto all'alba sulla Ss101: grave un 45enne

L'uomo ha perso il controllo dell'auto andando a scontrarsi frontalmente contro un camion che procedeva in senso opposto.



Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion: paura all'alba sulla Ss101, dove un 45enne di Copertino è rimasto gravemente ferito a seguito di un violento impatto. L'uomo alla guida di una Fiat Punto stava percorrendo la statale Lecce-Gallipoli, quando all'altezza dello svincolo per Copertino ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi frontalmente contro un camion che procedeva nel senso di marcia opposto.

Sul posto sono accorsi immediatamete i sanitari del 118 che hanno accompagnato il 45enne presso il "Vito Fazzi" in codice rosso.



Foto del gruppo whatsapp "Protezione civile Salento"