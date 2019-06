Guardiola saluta i tifosi pugliesi: "Ci vediamo presto"

Dopo il videomessaggio gli juventini sognano l'arrivo dell'allenatore sulla panchina della squadra bianconera.



Un alone di mistero intorno a mister Guardiola. Il tecnico spagnolo ha postato un video su Instagram dedicato alla squadra del Bs Soccer Team di Fasano. Salutando tutti gli amici pugliesi si lascia sfuggire un "Forse ci vediamo presto" lasciando trapelare un suo possibile ingaggio come Ct della Juventus. Ad alimentare le speranze dei tifosi bianconeri anche un hashtag per la "vecchia signora"...