Nuova flotta all’aeroporto di Galatina: arrivano 13 aerei M-345

Li realizzerà Leonardo che si è aggiudicato l’appalto. La prima consegna è prevista nel 2020.

Tredici nuovi aerei M-345 per l’aeroporto di Galatina. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, che ha commentato il nuovo contratto che prevede non solo la fornitura dei velivoli, ma dei sistemi di addestramento e di simulazione a terra e il supporto logistico per cinque anni. Valore di 300 milioni di euro. “La firma di questo ulteriore contratto -ha spiegato Profumo- è il risultato di un dialogo costruttivo tra l’industria e il Ministero della Difesa che ha portato alla definizione delle esigenze e all’individuazione della migliore soluzione tecnologica”.