E se il bomber arrivasse dalla Turchia? Meluso è già al lavoro

Dopo il colpo Vera, si lavora a un rinforzo in attacco.



Dopo aver messo nero su bianco con il terzino colombiano Brayan Vera, il ds giallorosso Mauro Meluso è al lavoro per regalare a mister Liverani un attaccante dall’indubbia esperienza, che risponde al nome del Turco Burak Yilmaz, attualmente in forza al Besiktas.

Il bomber classe 1985 nella stagione appena trascorsa ha messo a segno 16 gol in 22 partite. Da quanto rimbalza dai media turchi, avrebbe giá dato disponibilità per un trasferimento in Salento, ora però il direttore giallorosso è al lavoro per trovare un accordo totale con la società di appartenenza.

Dopo essere stato ad un passo dall’approdo in Italia con la maglia della Lazio nell’estate 2017, forse per Yilmaz questa potrebbe essere la volta buona, o almeno questo si augurano i tifosi del Lecce.