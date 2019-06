Festival della Filosofia Politica, parte la terza edizione: ospite Jean Loup Amselle

La kermesse che riunisce filosofi, antropologi e studiosi nasce dalla collaborazione tra lo Spazio Sociale Zei e Link Lecce.

Anche quest’anno riparte il “Festival della Filosofia Politica: pensa, parla, condividi”, la kermesse che riunisce filosofi, antropologi e studiosi da tutto il mondo per confrontarsi e fornire gli strumenti per comprendere le dinamiche politiche, sociali e civili del nostro tempo.

Quest’anno l’evento, giunto alla sua terza edizione e che si terrà nelle giornate di venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno, si presenta con una nuova veste, rinnovata nella forma e con ospiti di caratura internazionale, come Jean Loup Amselle, antropologo e Directeur d'études presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Il tema di questa edizione è di grande attualità e motivo di dibattito in Italia e nel resto del mondo: ovvero le migrazioni, i conflitti e i confini. Le location saranno la sale del rettorato e la suggestiva cornice dell’ex monastero degli Olivetani. In quest’ultima sede si inizierà venerdì alle 10.30, con un workshop dal titolo “Pedagogia Hacker, assaggi di politiche e filosofie per i tempi che corrono”, con Davide Fant, Agnese Trocchi e Carlo Milani. La kermesse continuerà nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, e nella giornata di sabato: tra i tanti ospiti ci sarà il saggista Leonardo Caffo; il filosofo Vivien García, con Le sort de la philosophie; la ricercatrice Donatella Della Ratta, con Shooting a Revolution: Visual Media and Warfare in Syria.

Il programma completo, con tutti gli ospiti, è consultabile sul sito www.festivaldellafilosofiapoliticalecce.com. Il progetto nasce dalla collaborazione tra lo Spazio Sociale Zei e Link Lecce ed è finanziato dai fondi del bando per attività culturali sociali e sportive promosso da Adisu Puglia.