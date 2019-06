"LEbike", nuovo servizio di bike sharing: si cercano "stazioni virtuali"

Pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di stazioni virtuali attraverso la partecipazione dei privati o di enti presenti sul territorio.

Si cercano “stazioni virtuali” per il nuovo bike sharing a Lecce: il nuovo servizio di noleggio bici, LEbike, gestito dalla società Bicincittà srl, relativo al progetto "Lecce più sicura in bici e a piedi" cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente, si prefigge di estendere su varie parti della città il numero delle stazioni “bike sharing” attraverso la partecipazione dei privati o di enti presenti sul territorio.

A tal fine, in data 10 giugno e in esecuzione della determinazione dirigenziale 111 del 30 maggio, è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti che dispongano di spazi presidiati a Lecce, idonei al parcheggio delle bici, per ampliare la nuova rete del bike sharing “LEbike” attraverso la creazione di “stazioni virtuali”.

La manifestazione di interesse all'esercizio dell'attività di “stazione virtuale” bike sharing nell’ambito della rete LEbike gestita dalla società Bicincittà srl può essere presentata da soggetti pubblici o privati, come Enti, Scuole, Università, Società, Associazioni, alberghi, attività commerciali, ecc. che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati: avere a disposizione un locale protetto facilmente accessibile dalla strada per il deposito di almeno 10 biciclette; disponibilità di personale per la distribuzione e il ritiro delle stesse; essere in possesso di strumentazione elettronica per gestire il software dedicato fornito da Bicincittà srl.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno trasmesse alla società Bicincittà srl partner del progetto, che verificherà i requisiti di cui al presente avviso pubblico al fine dell’ammissibilità delle domande pervenute.

Le società ammesse saranno autorizzate all’esercizio del servizio dal Comune di Lecce e stipuleranno apposita convenzione con la società Bicincittà srl per la durata di un anno.

I soggetti promotori dell'iniziativa sono Comune di Lecce, Settore Mobilità e Trasporti, con sede in Viale Marche n. 13 -73100 – Lecce; Bicincittà s.r.l. con sede in via Morghen 34 - 10143 Torino. Il responsabile del procedimento è il Funzionario del Settore Mobilità e Trasporti arch. Vincenzo De Lucia (Tel. 0832.682227) a cui potranno essere richieste informazioni sull’iniziativa – vincenzo.delucia@comune.lecce.it