Deghi Calcio, rescissione consensuale con mister Salvadore

Dopo la straordinaria stagione sportiva, il mister e la società hanno deciso di non continuare la propria collaborazione.

Deghi Calcio comunica di avere interrotto in maniera consensuale il rapporto con il tecnico Andrea Salvadore. La decisione è arrivata al termine di un colloquio franco e sereno tra le parti, che hanno deciso di non continuare la loro collaborazione.

Arrivato in casa Deghi all’inizio della stagione sportiva 2018 2019, l’allenatore idruntino ha guidato la rosa della prima squadra con ottimi risultati, incorniciato dal record di 12 vittorie consecutive in campionato. Approdata in finale play off dalla seconda posizione in classifica, la Deghi ha vinto gli spareggi avendo la meglio della Toma Maglie. Il lavoro di Andrea Salvadore, al quale la società riconosce qualità umane, morali e tecniche di primo livello, si è completato con la vittoria della Coppa Italia di Promozione battendo in finale la compagine foggiana dello Sporting Donia e ipotecando di fatto il ripescaggio in Eccellenza.

Ringraziando mister Salvadore per lo splendido lavoro svolto, Deghi Calcio augura allo stesso le migliori fortune umane e sportive.

La Deghi ha già iniziato un lavoro propedeutico alla scelta dell’allenatore che guiderà la prima squadra nel torneo pugliese di Eccellenza 2019 2020.