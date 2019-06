Esce dall'auto dopo lo scontro ma viene travolta da autocarro: muore sul colpo

Il tremendo sinistro è avvenuto lungo la statale 274: diversi i mezzi coinvolti.

Un terribile incidente è avvenuto a Gallipoli, lungo la statale 274, all’altezza dello svincolo che conduce a Baia Verde e Li Monaci: sarebbero quattro i mezzi rimasti coinvolti (due auto, un furgoncino e un autocarro) nel sinistro in cui ha perso la vita una donna di quarant’anni, Angjelina Zefi, di origine albanese, residente a Casarano.

La donna viaggiava a bordo di un’auto. Dalle prime informazioni, sembra che ad innescare l’incidente sia stato un tamponamento tra la Renault, su cui si trovava la vittima insieme ad una connazionale, e una Mini Cooper: le conducenti sarebbero scese per strada per constatare il danno; proprio in quel momento sarebbero spuntati i due mezzi, che, in circostanze ancora da ricostruire, sarebbero carambolati contro le vetture con l'autocarro che avrebbe colpito la donna. Quest'ultima, scaraventata via, è morta sul colpo dopo il violento impatto.