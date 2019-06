A Otranto Sea Cloud, lo yacht di lusso più antico del mondo

A bordo ci sono 120 persone in navigazione nel mare Mediterraneo

Fa tappa nuovamente ad Otranto la Sea Cloud, la più antica nave passeggeri del mondo. Costruita nel 1931 in Germania, la spettacolare barca a vela a quattro alberi, ha partecipato alla II Guerra Mondiale come nave di osservazione metereologica a servizio della Marina Militare americana.

Oggi è uno yacht di lusso battente bandiera maltese e può ospitare 120 persone, di cui la metà passeggeri. In questi giorni è in crociera nel Mediterraneo e dopo la tappa salentina si dirigerà verso la Sicilia.



Foto di Francesco Belmonte