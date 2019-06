Vacanze 2019, Ugento nella top ten per Tripadvisor

Vincono le isole: Elba e Creta per le mete internazionali. Cresce la voglia di vacanze green e aumentano anche giorni di ferie e budget per il soggiorno.

C'è anche Ugento nella to p ten delle località più ricercate dai viaggiatori per l'estate 2019: la località ionica compare alla decima posizione della Summer Vacation Destinations Report 2019 di Tripadvisor che quest'anno è dominata ancora dall'isola d'Elba. Al secondo e trezo gradino compaiono Rimini e Riccione mentre al quarto posto l'altra pugliese: Vieste. La meta estera più ambita dai viaggiatori che utilizzano Tripadvisor è Creta seguite dalle altre isole: Maiorca, Santorini e Ibiza.

Cresce la voglia di una vacanza green a partire dall'idea di riciclare correttamente (62% degli intervistati), non abbandonare rifiuti in natura (49%), fare un uso consapevole dei mezzi per raggiungere la propria destinazione (32%) e scegliere hotel eco friendly (26%).