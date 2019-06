“Salento Terra d’Incanto”, presentazione del nuovo libro di Roberto Leone

Venerdì 14 giugno alle 19 sarà presentato il volume di Roberto Leone “Salento Terra d’Incanto” presso la Sala Consiliare del comune di San Cesario.

Venerdì 14 giugno 2019 alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare del comune di San Cesario di Lecce, sarà presentato il volume di Roberto Leone “Salento Terra d’Incanto”, edito da Edizioni Esperidi. Presenteranno il libro dialogando con l’autore, Nadia Letizia e Giancarlo Greco. Il volume, ideale proseguimento del documentario omonimo realizzato da Roberto Leone nel 2017, propone uno straordinario catalogo di immagini che ritraggono da una prospettiva nuova, i meravigliosi paesaggi del Salento, sub regione del meridione d’Italia. L’occhio reale e quello “meccanico” di Leone, entrambi sensibili, attenti e allenati alla bellezza, hanno fermato tra queste pagine lembi di mare e spazi di terra: un tributo al caro luogo natio.



L’autore: Roberto Leone è un tecnico cinematografico specializzato nell’utilizzo di droni da 25 kg al decollo, fondatore della società AirFilm srl di cui attualmente è Amministratore; prima di dedicarsi al cinema, per oltre tredici anni ha collaborato con alcune delle più importanti scuderie automobilistiche, motociclistiche e di nautica del mondo occupandosi di riprese sportive, inoltre si è occupato di numerosi set nazionali e internazionali, collaborando con registi del calibro di Sergio Castellitto, Ferzan Ozpetek, Giovanni Veronesi e con produzioni come Disney e Paramount. Leone ha anche prodotto, ideato e diretto il documentario sulla costa salentina “Salento terra d’incanto” con la voce narrante di Sergio Castellitto.