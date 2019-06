Picchiata e costretta a mangiare avanzi, scatta la denuncia per marito e suocera

La vittima è una donna di Ceglie Messapica che si è rivolta ai carabinieri dopo 18 anni di maltrattamenti.

Vessata e umiliata per 18 anni: finisce l'incubo domestico per una donna di 37 anni di Ceglie Messapica che ha avuto la forza di denunciare ai carabinieri marito e suocera. I due, un 38enne e una 58enne sono indagati per maltrattamenti in concorso sono ora sottoposti al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna che si è rifugiata in casa di una conoscente.

Il difficile contesto familiare in cui era costretta a vivere è stato ricostruito dai carabinieri attraverso i racconti della 37enne: in particolare, la donna veniva costantemente apostrofata dalla suocera con epiteti altamente ingiuriosi, la quale, oltre a sputarle addosso, la invitava ad andare via di casa. Nel contempo veniva minacciata che se si fosse ribellata sarebbe stata picchiata. Non solo: la suocera ne controllava in maniera asfissiante tutti i movimenti, le imponeva cosa mangiare e cosa cucinare e spesse volte era costretta a mangiare gli avanzi dei pasti consumati da altri familiari.