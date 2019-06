Si accascia durante la partita di calcetto, muore ispettore di Polizia

È accaduto ieri sera ad Aradeo. A perdere la vita, un 56enne di Neviano.

È morto in campo, mentre era impegnato in una partita di calcetto. È accaduto a Neviano, presso gli impianti sportivi vicino ai giardini comunali. A perdere la vita, Silvio Montinari, 56enne di Aradeo. L’uomo, ispettore capo di Polizia in servizio al commissariato di Nardò, si è accasciato improvvisamente. A soccorrerlo, un’ambulanza del 118 arrivata dopo pochi minuti. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. Montinari era impegnato nel sociale e ed era molto conosciuto nella sua comunità.