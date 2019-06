Ufficiale: Vera è il primo colpo da A. Colombiano strappato al Fenerbahce

Meluso è riuscito ad assicurarsi uno dei calciatori più promettenti ad essersi messo in mostra nel corso del Mondiale Under 20 di Polonia, cui ha partecipato con la nazionale colombiana.

Il nuovo Lecce di Serie A è pronto ad infilare i tasselli che comporranno il mosaico della rosa a disposizione di Liverani, ed il primo di questi è Brayan Vera. E’ appena arrivata infatti l’ufficialità dell’acquisizione a titolo definitivo per la cifra di un milione di euro del terzino proveniente dal Leones FC, club di seconda divisione colombiana.

Nato a San Luis, in Colombia, nel 1999 dopo la trafila nelle giovanili della società gialloverde dalla quale il Lecce lo ha acquistato, Vera si guadagna l’esordio in prima squadra nella passata stagione. Da subito riesce a mettersi in mostra per qualità atletiche e tecniche, risultando un difensore di fascia sinistra completo. Mancino di piede, intelligente tatticamente e molto ben strutturato fisicamente, riesce a coniugare all’abilità in marcatura spiccate doti offensive. Il cross è la sua arma forte, e alla luce di queste skills coniugate all’aspetto anagrafico può essere devastante in prospettiva.

La sua pecca è sicuramente l’esperienza, viste le poche presenze in una prima squadra, per di più di seconda serie. Presenze che gli sono tuttavia state sufficienti sia per guadagnarsi la fiducia al Leones che per diventare titolare inamovibile della Nazionale colombiana Under 20, con la quale ha partecipato sia al Sudamericano Under 20 che al Mondiale di categoria. Nella rassegna iridata Vera è stato tra i migliori della Colombia e in assoluto del suo ruolo.

Inoltre, il ds Meluso è riuscito ad accaparrarselo non senza dover lottare, visto che su di lui vi erano tanti altri club tra cui, in primissima linea, il Fenerbahce, quotato club turco. Per il Lecce è certamente una scommessa, ma le possibilità di vincerla ci sono tutte.