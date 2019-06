Forza l'ingresso di un'abitazione e ruba gioielli e pistola: incastrato 36enne

L’uomo è stato condotto in carcere al termine delle indagini.

Finisce nei guai un 36enne di Surbo, Ivano De Leo, per furto in abitazione: l’uomo, al termine delle indagini, dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e dopo la perquisizione domiciliare, veniva riscontrato essere complice del colpo tentato a Surbo nel febbraio scorso.