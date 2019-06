Udc, Ruggeri respinge le dimissioni di De Leo: "Gli rinnovo fiducia"

La replica del segretario regionale del partito: respinte le dimissioni del commissario cittadino.

“Rinnovo la mia fiducia e la mia stima all’amico Gianluca De Leo e ne respingo le dimissioni da segretario cittadino UDC di Lecce”. Il segretario regionale Udc, Salvatore Ruggeri, respinge così le dimissioni del segretario del capoluogo salentino, Gianluca De Leo, arrivate all’indomani del risultato delle elezioni amministrative.

“È stata una campagna elettorale difficile e sono diversi i fattori che hanno inciso sul risultato elettorale. Gianluca De Leo ci ha messo tutto – prosegue - il suo impegno e la sua professionalità, mettendo su una squadra che ha dato il massimo di se, raggiungendo un risultato apprezzabile nel contesto del complicato quadro politico che si è delineato a tutti i livelli. Non è questo il momento di fare passi indietro”.