Esce “Città futura”, numero speciale nel ricordo di Rocco Toma

Il giornale, scritto con articoli preparati da colleghi e amici, verrà presentato domani presso la Galleria “Capece” di Maglie.

Un modo per ricordare il fotoreporter magliese Rocco Toma attraverso la sua creatura più amata. È questo il senso della presentazione del nuovo numero di “Città futura”, scritto da colleghi e amici e presentato al pubblico domani a partire dalle 19,30 presso la galleria “Capece” di Maglie. Fondato e diretto da Toma per quasi dieci anni, il giornale fu un impegno civile costante, in cui raccogliere le testimonianze dal territorio, mettere a nudo le criticità e dare voce a chi aveva un’idea da comunicare. Gli articoli sono firmati da Camillo De Donno, Roberto Pagliara, Cosimo Giannuzzi, don Giuseppe Mengoli, Pino Refolo, Angelo Sabia, Gianfranco Lattante, Toti Bellone. Eugenio Vilei, Ilaria Lia, Chiara Notaro, Valentina Chittano, Grazia Bucca, Toti Bello, Pierangelo Tempesta. Rocco Toma è venuto a mancare lo scorso 29 novembre. Conosciuto per la sua attività di fotoreporter per conto della Gazzetta del Mezzogiorno di cui era stato storico collaboratore, Toma aveva documentato i maggiori eventi di cronaca del Salento, dal piccolo incidente stradale alla visita dei vertici istituzionali nel territorio, sempre con garbo e grande gentilezza. Nella sua carriera era aveva fornito immagini a riviste patinate della stampa nazionale come Oggi, Novella 2000, Cronaca Vera.

Alla serata parteciperanno il presidente della Fondazione “Capece” Rossano Rizzo, il sindaco Ernesto Toma, Roberto Pagliara, direttore del numero speciale, Serena Fasiello, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia.