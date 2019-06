Ruba energia elettrica per sei anni, arrestato parcheggiatore di Ugento

L'entità del furto ad Enel è di circa 40mila euro

Nel pomeriggio di ieri a Ugento i carabinieri di Ugento coadiuvato dai colleghi della sezione Operativa della compagnia di Casarano ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato continuato di energia elettrica Massimo Congedi, 40enne di Ugento.

Gli operanti, nel corso di una specifica attività’ info-investigativa ed unitamente al personale della società Enel s.p.a. hanno accertato che l'uomo, in qualità di titolare di un’area di parcheggio temporanea a Marina di Torre San Giovanni, fraudolentemente e mediante l’utilizzo di un cavo ha bypassato il contatore dell’energia elettrica agganciandosi direttamente alla rete pubblica. Il danno veniva quantificato in circa 40mila euro, per omesse fatturazioni negli ultimi 6 anni.