Minervino, dopo la ristrutturazione riapre ai fedeli la chiesa di Sant'Antonio

Taglio del nastro dopo i lavori curati dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.



Presentati oggi presso la sala consiliare del Comune di Minervino alla presenza del prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, e dell'Arcivescovo di Otranto, Mons. Donato Negro, i lavori di ristrutturazione della chiesa di Sant'Antonio da Padova, di proprietà del Fondo Edifici di Culto (Fec).



L'intervento di restauro a cura della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto è stato finanziato con risorse del Fec e il taglio del nastro per la riapertura del luogo sacro avviene giusto in occasione dei festeggiamenti per il patrono di Minervino, Sant'Antonio da Padova.



Dal punto di vista artistico, i restauri dell’altare ligneo di una delle cappelle, quella dedicata a Sant'Antonio, hanno rivelato alcuni aspetti finora non conosciuti o considerati, come la dedica al santo di Padova, messa in dubbio dalla scoperta della figura dell’arcangelo Michele sulla sommità dell’altare, o la nicchia che ospita la statua del santo, di foggia cinquecentesca ma incastonata nella struttura dell’altare di due secoli più tarda.