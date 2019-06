Offerte di lavoro a Lecce: si cercano operatori call center e Oss

Tante le opportunità lavorative come addetti customer care, operatori s ocio sanitari e professionisti del settore industriale.



Sono oltre 100 le opportunità di lavoro estivo in Puglia offerte da Etjca – Agenzia per il Lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore delle APL, fra contratti in somministrazione e inserimento diretto in azienda soprattutto nel settore tecnico - industriale, dell’hotellerie e delle telecomunicazioni.



Al momento, una delle ricerche più significative condotte da Etjca riguarda la selezione di 50 addetti customer care – inbound per un’importante azienda cliente leader nel settore delle telecomunicazioni con sede a Lecce. Si richiede diploma o laurea, ottima dialettica e disponibilità a lavorare part-time su turni dal lunedì alla domenica.



Oltre al settore customer care, nel ramo tecnico-industriale si ricercano saldatori, tecnici di officina meccanica, verniciatori, coibentatori, elettricisti industriali e manutentori elettromeccanici. Nel settore sanitario si selezionano infermieri, operatori socio sanitari (OSS) e ausiliari socio sanitari con pregressa esperienza. Sono molto richiesti anche ingegneri gestionali e meccanici, operatori CRM, IT specialist, addetti all’assemblaggio meccanico ed esperti di social media marketing.



Solo a Bari si selezionano più di 50 figure nell’ambito tecnico-industriale (manutentori meccanici, tecnici di officina meccanica, meccanici manutentori, product manager, addetti al montaggio meccanico e ingegneri meccanici/termotecnici), nell’area amministrativa come impiegati contabili, revisori contabili e addetti all’elaborazione di cedolini paga e nel settore dell’hotellerie (baristi, cuochi, camerieri di sala e lavapiatti).