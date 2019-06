Non solo Rispoli e Nestorovski. Meluso punta anche la stella del Palermo

Aleksandar Trajkovski, nettamente il migliore della sfortunata stagione dei rosanero, è nel mirino dei giallorossi per il ruolo di trequartista.

L’acquisto, ormai in via di definizione, del colombiano Brayan Vera ha dato il via definitivo al mercato del Lecce. Un mercato da subito pimpante, con tanti nomi interessanti ma al contempo non semplici da raggiungere. Ad ammetterlo ieri lo stesso Mauro Meluso, che ha dichiarato come i giallorossi stiano seguendo più profili utili per non farsi trovare scoperti ad inizio stagione. Tra questi c’è, come riportato da Il Giornale di Sicilia, il centrocampista del Palermo Aleksandar Trajkovski.

Nazionale della Macedonia del Nord, il 10 rosanero è stato il migliore dell’annata che i siciliani hanno chiuso penalizzati e a metà classifica. Gli occhi del Lecce sono finiti sul calciatore offensivo di un Palermo del quale si seguono in realtà altri due profili, ovvero Ilija Nestorovski e Andrea Rispoli. Non è dunque da escludersi una maxi operazione tra le due squadre del Sud.