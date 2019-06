Amministratori rimettono a nuovo l'aula del consiglio comunale

Accade a Taviano, con l’iniziativa dei consiglieri di maggioranza e di alcuni artigiani, che hanno reimbiancato la sala che ospite l’assise.

Si terrà in un'aula consiliare rinnovata il prossimo consiglio di Taviano, in programma domani, 12 giugno, e che tra i punti all'ordine del giorno ha anche l'intitolazione alla professoressa Marinella Cacciatore dell'area a verde in zona Gallari.

L'aula consiliare, infatti, è stata completamente reimbiancata dagli stessi consiglieri di maggioranza di Taviano Insieme, aiutati dall'opera volontaria degli artigiani Rocco Bove, Giorgio Bove e Aldo Garofalo, e senza alcun costo per le casse comunali.

Era un'aula consiliare ormai obsoleta e in stato di degrado, rivestita lateralmente da una vecchia carta da parati che i consiglieri hanno completamente divelto, lavorando nelle ore pomeridiane, fino tarda sera, nei giorni scorsi.