Aldo, Giovanni e Giacomo girano “Odio l’estate”: a Otranto la location principale

Il trio sarà diretto dal regista Massimo Venier. Si comincia il prossimo 17 giugno.

Si chiama “Odio l’estate” il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo e sarà girato in Puglia. Il cast è costituito oltre che dal trio, anche dagli attori Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Sabrina martina e con la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido.

Questa la sinossi del film, le cui riprese partiranno il 17 giugno: “Una piccola isola italiana. Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Si incontrano casualmente: un uomo precisetto ma con un’attività in proprio fallimentare; il medico alle prese con un figlio in piena crisi pre-adolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con la passione per Massimo Ranieri. Si incontrano in un'isola, stessa casa in affitto. Lo scontro è spassoso: due figli si innamorano, le tre mogli partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare, poi tre nuovi amici vanno in cerca di un figlio".



Apulia Cinema ricorda che il titolo del film vuol richiamare il successo di Bruno Martino degli Anni '60. Le riprese nella regione dureranno otto settimane. Al momento non sono state rese note le location (molto probabilmente la principale sarà Otranto; si tratta comunque di località balneari del Salento e della Terra di Bari). Poi la troupe si trasferirà in Lombardia per completare la lavorazione.