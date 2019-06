“The Floor Is Flava”: alle Knos la grande festa della break dance

L'evento impegnerà per tutta la giornata i bboy di tutte le età con Workshop, Battle, Showcase . Organizza Imagine Dance School. Classificazioni per la World Final di Fluido Jam.

Una giornata intera dedicata all' arte della break dance, con Workshop, Battle, Showcase e tanto divertimento. Domenica 23 giugno, a partire dalle 10, tutte le categorie si sfideranno in battle ed esibizioni. Tra le iniziative, l'importante competizione che vedrà il vincitore volare in Grecia per la World Final di Fluido Jam.



Molteplici le categorie tra le quali:

1vs1 bboy/bgirl Battle 1vs1 (Fluido Jam Italy qualif) / kidz battle under 16 crew vs crew (Min 4 max 8 elementi) / 7 to smoke mixstyle



A giudicare il migliore, saranno: Fabio (Fluido Jam); Dezz-It (Concrete All Stars/Raw Muzzle); Daga (Last Alive Crew); Dj's; Mattkilla (Tbb).

Il vincitore si si aggiudicherà il volo e la partecipazione per la world final di fluido jam 2019 in Grecia e la targa.

A sfidarsi saranno anche i piccoli bboy:

Kidz Battle Crew Vs Crew U16 (min 4 max 8 elementi)

Al primo classificato andrà un trofeo.