Nuove divise per il personale di Aeroporti di Puglia: bando per giovani stilisti

Tiziano Onesti, Presidente Aeroporti di Puglia: “Ci rivolgiamo a esperti del settore rigorosamente made in Puglia. Una grande opportunità per i giovani stilisti”.



Aeroporti di Puglia comunica che è stato pubblicato un avviso finalizzato alla ricerca di operatori ai quali affidare, in regime di sponsorizzazione, l’ideazione delle divise e degli accessori per il proprio personale addetto ai servizi di assistenza ai passeggeri e aeromobili.



L’invito per l’ideazione delle divise - tailleur con pantalone o gonna, camicia e foulard per le donne; giacca, pantalone, camicia e cravatta per gli uomini - è rivolto a designer, stilisti, anche emergenti, e alle scuole di moda del territorio pugliese che dovranno ideare e realizzare i bozzetti delle nuove divise.



“Anche attraverso l’avviso per l’ideazione delle nuove divise destinate ai nostri addetti di scalo – spiega il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – vogliamo testimoniare l’attenzione con la quale operiamo a favore delle imprese pugliesi. Siamo, infatti, fermamente convinti che i nostri aeroporti, sempre più a trazione internazionale, siano un formidabile strumento di promozione e valorizzazione delle aziende particolarmente attive del nostro territorio. Per questo, come già fatto in precedenza per la realizzazione dell’executive lounge del Karol Wojtyla di Bari, abbiamo deciso di rivolgerci a tutti gli esperti del settore moda, rigorosamente “made in Puglia”, senza trascurare i giovani stilisti e le scuole di moda per i quali questo avviso può essere un vero e proprio trampolino di lancio”.