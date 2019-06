"Sentinelle del mare" fa tappa nel Salento a tutela della biodiversità

Confcommercio Lecce aderisce al progetto sul monitoraggio della biodiversità organizzato dal Dipartimento di Scienze biologiche dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna

Parte nel Salento il progetto “Sentinelle del mare”. L'obiettivo è la salvaguardia della biodiversità del mar Mediterraneo. Organizzato dall'università di Bologna in collaborazione con Confcommercio, Confturismo, Confcommercio Lecce, SIB Lecce, Confmare Lecce, porterà in alcune località balneari – Otranto, Pescoluse e Torre Pizzo - una biologa marina dell’Università di Bologna che coinvolgerà turisti, bagnanti, snorkelisti e sub nella compilazione di apposite schede di rilevamento delle specie marine più facilmente riconoscibili. Il fine è condurre un’indagine e un monitoraggio più approfondito sulla biodiversità marina.

Il progetto sarà illustrato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 12 giugno alle ore 11 presso la sala conferenze di Confcommercio Lecce (via Cicolella, 3).

Il progetto “Sentinelle del Mare” per tre settimane consecutive coinvolgerà tre località del Salento, ossia Otranto (Serra degli Alimini) da Lunedì 10/6 a Domenica 16/6, Pescoluse (Maldive del Salento) da Lunedì 17/6 a Domenica 23/6 e Torre Pizzo (Lido Pizzo) da Lunedì 24/6 a Domenica 30/6 .

Nel corso dell'incontro interverranno Alberto Corti, Responsabile del Settore Turismo di Confcommercio; Maurizio Maglio, Presidente Confcommercio Lecce; Federico Pastore, Direttore Confcommercio Lecce; Stefano Goffredo, responsabile Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna.

Saranno presenti inoltre Raffaele De Santis, Presidente Federalberghi Lecce; Vito Vergine, Componente di Giunta di Confcommercio Lecce; Sandro Portaccio, Membro del Consiglio Direttivo S.I.B. Lecce; Isacco Margarito, presidente ConfMare Lecce; Giuseppe Fierro, Responsabile veicoli commerciali Autosat partner Confcommercio Lecce.