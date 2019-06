Fiamme nella notte a Salice: incendiate tre auto

I mezzi di proprietà di un'unica famiglia erano parcheggiati in via Libertà.

Tre auto distrutte dalle fiamme e i muri di alcune abitazioni danneggiati. Un incubo che si ripete a distanza di un anno per una famiglia di Salice Salentino che nella notte ha dovuto fare i conti con un nuovo incendio doloso sotto casa. I mezzi, una Opel Zafira, una Renault Megane ed una Lancia Y – di proprietà di un artigiano 40enne e di alcuni suoi famigliari erano parcheggiate una accanto all'altra in via Libertà e le fiamme, a catena, le hanno distrutte completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e i carabinieri del Norm di Campi che hanno avviato le indagini: il rogo è di natura dolosa e ora le indagini dovranno chiarire movente e responsabili.



