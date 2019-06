Travolto dal portellone di un camion, muore vigile del fuoco

Il pompiere di Fragagnano è morto durante un incendio in un maneggio di San Giorgio Jonico.

E' morto tragicamente mentre era al lavoro per spegnere un incendio: la vittima è Antonio Dell'Anna, vigile del fuoco 54enne di Fragagnano. L'uomo si trovava insieme ai colleghi del comando di Grottaglie in un centro ippico di San Giorgio jonico dove era in corso un rogo. In particolare si sarebbe avvicinato ad un camion in fiamme finendo per essere travolto dal portellone “esploso” per l'eccessivo calore.