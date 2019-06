Camomilla assume in tutta Italia: si cerca personale anche in Puglia

Uno dei brand di abbigliamento e accessori più conosciuti offre nuove opportunità di lavoro. Camomilla Italia – che vanta 230 negozi monomarca, 49% punti vendita direzionali 51% franchising, in oltre 50 città italiane – è alla ricerca di personale da assumere per le diverse sedi situate in tutta Italia. Nello specifico le posizioni aperte sono:

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per Mondovicino Outlet (CN);

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per C.C. SAN ROCCO AL PORTO (LODI);

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per C.C. CONERO (ANCONA);

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per C.C. Porto Sant’Elpidio (FM);

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per Capo D’Orlando (ME);

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per C.C. Belvedere Marittimo;

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per C.C. Vibonati;

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per Roma;

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per Milano;

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per l’Aeroporto di Venezia;

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per Bari;

Addetto/a vendite abbigliamento e accessori donna per Palermo;

Addetto/a vendite abbigliamento ed accessori donna per Centro Commerciale Le Piazze (BO);

Centro Commerciale Fonti Del Corallo (Livorno).