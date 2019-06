Prevenzione e repressione dei reati: in manette un 42enne, denunciate 5 persone

Gli agenti della Polizia hanno effettuato specifici servizi sia in città che in provincia.

Gli agenti della Polizia di Stato nel fine settimana hanno arrestato D.R.C. di Cerfignano, 42enne, in ottemperanza all’ordine emesso dall’Ufficio di Sorveglianza della Circoscrizione di Lecce e Brindisi per reati in materia di sostanze stupefacenti. Sono state denunciate tre persone di Maglie per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Denunciato un cittadino marocchino N.E.M. 54enne, perché non ha rispettato l’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale dopo il provvedimento di espulsione. Infine, anche un 47enne, C.M. di Lecce, attualmente detenuto agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato deferito.