L’auto prende fuoco mentre è in moto nel centro di Lecce: conducente illeso

L’episodio è accaduto nel pomeriggio tra viale Japigia e via Cesare Battisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Ha preso fuoco forse per un cortocircuito o per una perdita di benzina, nel centro di Lecce. Ad essere incenerita dalle fiamme, una Peugeot 205 vecchio modello, che transitava tra viale Japigia e via Cesare Battisti a Lecce. Il conducente è uscito prontamente dall’abitacolo evitando guai peggiori fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, spegnendo le fiamme.