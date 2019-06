Tennis, Maglie fermato dal Santa Margherita Ligure

I salentini restano al quarto posto: playout contro il CT Gaeta.

Nell'ultima giornata della fase a gironi del campionato di serie B il CT Maglie chiude al quarto posto in classifica fermato dal Santa Margherita Ligure.

La squadra ligure necessitava della vittoria per staccarsi dai beneventani del TC2002 Cloud Finance che avevano una classifica fotocopia, praticamente pari in tutto.

Per questo motivo il Santa Margherita ha schierato Fabrizio Ornago (2.1 e 449 ATP), Simone Roncalli (2.1), Tommaso Metti (2.4), Nicolas Tassara (2.6), Luca Castagnola (2.6) e Giacomo Nosei (3.1).

Gli incontri inoltre sono stati disputati sui difficili campi in erba sintetica del circolo ligure.

Il CT Maglie, guidato dal capitano Mattia Leo, ha shierato Daniele Iamunno (2.4), Gabriele Frisullo (3.1), Luigi Corrado (3.2) e Marco Baglivo (3.3).

Secondo il regolamento per i playout la squadra che i salentini affronteremo domenica prossima sarà la quinta classificata del quarto girone, quindi il CT Gaeta che in questa ultima giornata ha pareggiato con il San Colombano.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Il risultato di questa domenica non ha modificato la nostra posizione in classifica ma abbiamo dato spazio ai giovani del vivaio in modo da valutare un loro impiego anche per la serie A1.

La nostra attenzione ora è rivolta al decisivo incontro di playout domenica prossima, contro il CT Gaeta, per il quale schiereremo la nostra migliore formazione. Per domenica avremo a disposizione Yannick Jankovits, Erik Crepaldi, Mattia Bellucci e Giorgio Portaluri”.