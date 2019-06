Diportisti in zone interdette alla navigazione e lidi senza dotazioni di sicurezza: multati

Le multe sono di ben seimila euro nei confronti delle persone che hanno violato le regole.

Seimila euro di multe, comminate nei confronti di diportisti colti a navigare in zone interdette o con documenti di bordo non in corso di validità: è il resoconto dell’attività dei militari della Guardia costiera di Gallipoli.

Altra sanzione amministrativa è stata elevata nei confronti di un conduttore di acquascooter che navigava in orario non consentito in violazione all’ordinanza che regolamenta la navigazione da diporto all’interno del Compartimento.