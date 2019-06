Kit raccolta differenziata, da domani punto di distribuzione a Sant'Isidoro

Il servizio, nei locali della Pro Loco, dedicato ai villeggianti della marina.

A partire da domani, martedì 11 giugno, Comune di Nardò e Bianco Igiene Ambientale s.r.l. attiveranno nella marina di S. Isidoro un punto di distribuzione delle attrezzature domiciliari per la raccolta differenziata. Ciò anche grazie alla collaborazione della Pro Loco di S. Isidoro che ha messo a disposizione la propria struttura in via Marsala per il mese di giugno, ogni martedì e venerdì, dalle ore 17 alle 19:30. I possessori di abitazioni che in questi giorni stanno iniziando a popolare la marina potranno rivolgersi alla Pro Loco per ritirare i nuovi bidoncini previsti dal servizio avviato nei mesi scorsi, che com’è noto ha introdotto diverse novità nella raccolta, tra cui l’avvio della raccolta porta a porta della frazione organica e quindi la modifica del calendario settimanale delle raccolte domiciliari.

In ogni caso, è sempre operativo il punto di distribuzione in via Gaballo n.7, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16 alle 18:30.