Campionato italiano di ballo latino americano: due medaglie d’oro per una coppia magliese

A primeggiare nelle gare svoltesi a Forlì, i giovanissimi Giorgia Stefanelli e Daniel D’Alba.

Due medaglie d’oro per una coppia affiatatissima. Si tratta di Giorgia Stefanelli e Daniel D’Alba che hanno gareggiato nel weekend, a Forlì, al campionato italiano Open 2019 organizzato dall’Anmb, associazione nazionale maestri di ballo, nella categoria Under 14. Entrambi magliesi, i due giovanissimi ballerinisi sono classificati primi nel 1° turno con 5 balli e 3 coppie in finale. Stesso risultato per il 2° turno, su 3 balli, insieme ad 8 coppie in finale.