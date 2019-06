Tentano furto nel market ma l’allarme costringe i malviventi alla fuga

Nulla da fare per un gruppo di malviventi che ha tentato il colpo stamattina a Tricase.

Tentano il furto ai danni di un market ma l’allarme costringe i malviventi alla fuga: è quanto accaduto, alle prime luci del mattino, a Tricase, in viale Stazione, dove ignoti hanno provato a irrompere in un supermercato che sorge in zona, forzando l’ingresso.