Schianto nella notte di sabato, grave una 25enne di Surbo

Lo scontro all'incrocio tra viale Giovanni Paolo II e via Terni.



Terribile scontro nella notte tra sabato e domenica in pieno centro urbano a Lecce. Ad avere la peggio è stata una 25enne di Surbo rimasta gravemente ferita e ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurologia del Vito Fazzi di Lecce. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte: la ragazza viaggiava da sola a bordo della sua Fiat Panda quando si è scontrata con una Mini Cooper all'incrocio tra viale Giovanni Paolo II e via Terni. L'impatto è stato violento e la ragazza è stata condotta in ospedale in codice rosso con un edema cerebrale. Sul luogo per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.