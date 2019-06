La fortuna bacia Lecce: vinti 84mila euro al Superenalotto

La cinquina è stata giocata sabato presso la ricevitoria di Lucio Apollonio in via Manzoni.



La dea bendata bacia Lecce. Un fortunato giocatore ha vinto 84mila euro indovinando 5 numeri al Superenalotto. La schedina è stata giocata sabato presso la ricevitoria di Lucio Apollonio in via Manzoni.