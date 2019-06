“Golosi in aiuto”: Rotary Club Nardò & Tria Corda insieme per il Polo Pediatrico

Gara culinaria e raccolta fondi per la realizzazione del Polo Pediatrico: per aiutare i piccoli pazienti ad evitare i “viaggi della speranza” verso altri poli specialistici.

Ritorna il tanto atteso evento del Rotary Club Nardò “Golosi in Aiuto” 2019 che, giunto alla sua XI edizione, è pronto a sposare una grande causa per il nostro territorio: l’Associazione Tria Corda Onlus per il Polo Pediatrico del Salento. L’evento, che si svolgerà domenica 16 Giugno alle ore 20 presso Masseria La Cornula (s.p. 17 109) a Nardò, come da tradizione, accoglie tutti i soci e i graditi ospiti desiderosi di sperimentarsi per un giorno come artefici di torte dolci o salate in una gara culinaria svolta in amicizia, ma che vede la presenza di una commissione di giudici esperti i quali prestano la loro collaborazione per premiare i migliori preparati.



Al termine della gara culinaria, gli ospiti verranno premiati per i loro prodotti con tanti e svariati premi che molteplici aziende del territorio metteranno a disposizione in una gara di solidarietà e che ringraziamo anticipatamente. Completato il lavoro della giuria il banchetto sarà aperto a tutti i partecipanti in una degustazione allargata ai presenti. La serata sarà allietata dalla cortese partecipazione del dottor Silvano Fracella, Primario Pronto Soccorso e Chirurgia Urgenza Vito Fazzi Lecce, e di Giovanni Malacari, Direttore testata giornalistica regionale Oltreme.it, che con la loro Family Band e la grande passione per le sette note suoneranno e canteranno per i presenti.



Un’ulteriore sorpresa sarà la partecipazione della violinista Marika Cvancigerova che delizierà i partecipanti con la sua musica.



Tria Corda Onlus, attiva sul territorio dal 2012, nasce per aiutare i bambini malati del Salento e le loro famiglie. L’obiettivo è realizzare nel Salento un Polo Pediatrico pensato ad hoc per le esigenze fisiche e psicologiche dei piccoli pazienti e dei loro genitori per ridurre la migrazione verso centri specialistici di altre regioni, alla ricerca di risposte per problemi sanitari complessi, che in loco non si riescono a trovare . Tria Corda dà voce alle aspettative e alle speranze del Salento, vuole vincere l’inerzia e la diplomazia dei rinvii, per restituire priorità alla cultura sociale della vita, incominciando dai bambini malati e indifesi che il Rotary da sempre sostiene e aiuta concretamente a livello internazionale.

AIS Lecce, Associazione Italiana Sommelier, fin dalle prime edizioni dell’evento presente in giuria, quest’anno condivide il progetto TRIA CORDA ponendosi in prima linea con AIS Progetto per il sociale, una nuova sezione rappresentata da Manuela Cornelii, Consigliere Nazionale AIS Progetto per il Sociale. L’AIS dunque guarda lontano e si rende protagonista dell’evento “Golosi in Aiuto”, oltrepassando l’orizzonte della divulgazione della cultura del vino e del cibo in cui è specializzata. Sommelier professionisti forniti da AIS con a capo il Sommelier Amedeo Pasquino, VicePresidente AIS Regione Puglia, si metteranno al servizio del progetto prestando la loro opera che esalterà la presenza delle tre Cantine Sponsor: Cantine Due Palme, Cantina Fiorentino e Cantina Conti Zecca. Queste eccellenti realtà della nostra terra delizieranno gli ospiti con i loro vini dimostrandosi come sempre sensibili e vicine al territorio.

A sostegno di Tria Corda si schiera anche Colservice, avviata azienda salentina che presta la sua opera da più di vent’anni per la soluzione di problematiche igienico ambientali e che si è dimostrata particolarmente vicina al progetto.



“Delle volte il palato non mira solo ad appagare le proprie papille gustative, ma mira ad appagare i nostri obiettivi più profondi.”