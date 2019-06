Al porto lo aspettano i carabinieri e la crociera finisce in carcere, in manette 33enne

Andrea Rillo è stato arrestato insieme ai fratelli Francesco e Fabio per una rapina commessa ad un ufficio postale di Brindisi.

E' stato costretto ad interrompere la crociera per l'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per rapina: è finita al porto di Genova la vacanza di Andrea Rillo, 33enne di Brindisi, finito in manette per una rapina commessa a Brindisi il 22 marzo scorso. Insieme a lui i militari, su disposizione del GIP del Tribunale di Brindisi Tea Verderosa e su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Brindisi Pierpaolo Montinaro, hanno arrestato anche due fratelli, Francesco e Fabio di 27 e 36 anni. I tre sono accusati della rapina all'ufficio postale di via Duca Degli Abruzzi: Francesco 27enne è stato bloccato nei pressi della propria abitazione, a Fabio 36enne il provvedimento cautelare è stato notificato nel carcere di Taranto dove si trovava già recluso per altra causa, da cui comunque fruiva frequenti permessi premio, nel corso di uno dei quali ha perpetrato la rapina con i fratelli.