Caldo africano in aumento: attesi oltre 40°

Il caldo africano continuerà ad interessare il Sud Italia e la Puglia per tutta la settimana. Le anomalie termiche alle quote medie previste da GFS-FV3 indicano non solo la sua lunga persistenza, ma anche una sempre più possibile recrudescenza termica nella seconda metà della settimana. Tra venerdì e sabato potrebbero raggiungersi a 850hPa valori fino a 10-12° gradi al di sopra delle medie del periodo.



L'impennata termica non si arresterà, occhio al gran clado da metà settiman ain poi. Nel prossimo fine settimana la soglia dei 40 gradi (e forse oltre) al momento sembra alla portata.

L'affondo di una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale determinerà un ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale sul Sud Italia, con conseguente intensificazione del caldo anche sul Salento dove sono attese giornate davvero roventi con temperature di molti gradi sopra le medie del periodo.



Il TEMPO resterà stabile e soleggiato, non sono previsti disturbi degni di nota, salvo qualche possibile banco di nebbia lungo le coste.



VENTO debole meridionale, con tendenza a risultare variabile a regime di brezza sulle aree costiere; la ventilazione sarà piuttosto scarsa.