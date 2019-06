Campagne ripulite dai volontari: raccolti cento sacchi di spazzatura

Spuntano rifiuti di ogni tipo nelle campagne del territorio.

Volontari a lavoro per ripulire le campagne del territorio magliese: l’uscita, organizzata dall’associazione “Ambientalisti anonimi” e da “Music Platform”, ha visto la partecipazioni di ambientalisti, provenienti anche da Galatone (L’ha minata – Spazzatura a Galatone), Fiab Maglie – Il Ciclone, e da studenti del liceo Capece.

“Abbiamo trovato una situazione gravissima – spiegano -, una vera e propria discarica con cumuli di spazzatura. Abbiamo raccolto 100 sacchi in tutto: 30 di plastica e 65 di indifferenza più materiali ingombranti e 100 di vetro. Questa giornata è stata per noi particolarmente importante per noi perché diverse realtà locali ed associazioni hanno fatto rete con l'obiettivo comune di restituire decoro ad un suggestivo tratto del territorio magliese”.